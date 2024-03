Batman, Jake Gyllenhaal fu rifiutato da Nolan: 'Mi chiamò personalmente, lo rispetto'

Recentemente, Jake Gyllenhaal ha dichiarato che per lui interpretare Batman sarebbe un onore e, in effetti, almeno una volta nella sua vita arrivò molto vicino a realizzare questo sogno: l'attore era infatti uno tra i candidati per il ruolo del Cavaliere Oscuro nella trilogia di Christopher Nolan.

Ospite all'Howard Stern Show, la star di Road House ha infatti parlato di due grandi "no" ricevuti nel corso della sua carriera: uno per "Moulin Rouge!" di Baz Luhrmann e l'altro per "Batman Begins" di Christopher Nolan. Nel primo caso, si contese il ruolo di Christian con Heath Ledger e Ewan McGregor: circostanza che, se non altro, gli permise di conoscere Ledger, con cui poi avrebbe recitato ne I segreti di Brokeback Mountain. Nonostante la delusione, entrambi presero con filosofia il rifiuto.

Un atteggiamento mentale che tornò utile in seguito, quando Gyllenhaal non ottenne la parte di Batman, pur essendo la prima scelta di David S. Goyer, co-sceneggiatore del primo film. "Ad entrambi i registi [Nolan e Luhrmann, ndr] devo riconoscere il merito di avermi chiamato personalmente per dirmelo. Vi spiegheranno il perché: quando arrivi così lontano, potresti legittimamente credere di essere in procinto di ottenere qualcosa", ha spiegato l'interprete, sottolineando la professionalità dimostrata da entrambi gli autori in un momento così delicato per un giovane interprete. Aspetto confermato anche dai racconti di un altro attore: infatti, anche se il provino di Cillian Murphy per il ruolo di Batman non riuscì ad andare a segno, questo non gli impedì di instaurare un rapporto di stima e rispetto reciproco con Nolan.

"Ricordo di aver ricevuto una chiamata da Christopher Nolan e di aver pensato 'Ok, Nolan in persona mi ha appena telefonato. È una bella cosa. Sono arrivato piuttosto lontano. Sono passato da qualcuno che mi diceva di non essere sicuro di me ad una telefonata in cui mi viene detto che stanno davvero pensando a me per un ruolo. Quindi ok, devo andare avanti. Devo continuare così'", ha concluso Gyllenhaal.

