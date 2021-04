Batman invade la realtà: uomo in costume offre aiuto alla polizia sulla scena del crimine

Si dice spesso che i supereroi possano ispirare la gente comune, spingendola ad affrontare con coraggio la propria vita e a spingersi oltre i propri limiti. Un fan di Batman, però, sembra aver preso il suo esempio un po' troppo alla lettera. È accaduto in Canada, a Kelowna, nella regione della British Columbia.

Mentre i fan cercano di carpire informazioni sul nuovo The Batman, un uomo è passato direttamente all'azione, decidendo di aiutare la polizia locale a combattere il crimine.

Si tratta di un pittoresco personaggio, già noto nella cittadina come "Okanagan Batman": si esibisce, nel suo costume da uomo pipistrello, per lo più alle feste dei bambini e in eventi a tema, oltre a essere riconoscibile quando è a bordo della sua personalissima Bat-Mobile, un pick-up nero con il logo del supereroe DC. Questa volta, però, ha voluto fare di più.

Qualche giorno fa l'uomo si è infatti avvicinato alla scena di un crimine, presidiata dalla polizia, chiedendo agli agenti: "Serve aiuto?". I poliziotti, immaginiamo imperturbabili davanti a una persona vestita da Batman, lo hanno tranquillizzato e allontanato dalla zona, spiegandogli che la situazione era sotto controllo.

Se anche voi siete in vena di bravate del genere (si fa per dire), prima di "entrare in azione" nei panni di Batman potete scoprire quale Cavaliere Oscuro siete da Ben Affleck a Robert Pattinson.