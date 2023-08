Batman, una nuova intervista inedita svela perché Ray Liotta rifiutò il ruolo DC

Ray Liotta è stato uno degli attori più rappresentativi del cinema degli ultimi trent’anni, entrando a far parte dei cast di film importantissimi quali Quei Bravi Ragazzi e Hannibal e lavorando tanto a grandi progetti quanto a film più indipendenti. In un’intervista mai pubblicata, Liotta racconta perché ha deciso di non diventare Batman.

Dopo che a un anno dalla scomparsa di Ray Liotta sono uscite allo scoperto le cause della sua morte è stata recentemente pubblicata un’intervista inedita che l’attore ha rilasciato a Deadline a proposito di alcune scelte fatte nel corso della sua carriera.

A precisa domanda sulla possibilità di interpretare Bruce Wayne Liotta aveva risposto in maniera sorprendente: “Era appena uscito al cinema Qualcosa di Travolgente e stavo ricevendo molta attenzione da quel film. Il mio agente mi ha chiamato dicendomi che Tim Burton mi avrebbe voluto incontrare perché stava facendo un film su Batman. Non c’erano stati altri film di supereroi all’epoca. Era grossomodo il primo. E io ho gli ho chiesto se fosse impazzito. Batman?! E ho pensato fosse una cosa stupida. In realtà ero io a essere stupido e a non capire”.

La decisione di Liotta di rinunciare al ruolo del Cavaliere Oscuro non riguardava soltanto il genere quanto anche la visione del personaggio dell’epoca che era ricordato per l’interpretazione di Adam West. Gli anni ’80 d’altronde non avevano certo visto il boom dei supereroi degli ultimi anni con Batman, in particolare, che è stato portato in scena diverse volte.

A tal proposito vi lasciamo a una classifica che cerca di mettere in ordine i vari Batman dal più debole al più forte.