Batman all'inseguimento con la Batmobile nel nuovo trailer de Il lungo Halloween!

Dopo la prima scena in anteprima di Batman: Il lungo Halloween con Jensen Ackles nei panni di Bruce Wayne, i fan possono finalmente vedere all'opera il Cavaliere Oscuro nel nuovo filmato promozionale di Warner Bros. Animation.

Il video, tratto dalla Parte 1 del lungometraggio diviso in due uscite, si apre con la Batmobile che attraversa uno dei ponti di Gotham City nel tentativo di raggiungere un veicolo in fuga inseguito dal GCPD. Nonostante un ufficiale suggerisca un possibile percorso per intrappolare l'auto, il capitano James Gordon rifiuta l'offerta del collega, dicendogli di volersi limitare a "mantenere una distanza di sicurezza, per ora". Tuttavia, il loro obiettivo continua a seminare il panico e viene presto raggiunto da Batman.

Durante l'inseguimento, poi, Batman riceve anche una chiamata da Alfred che gli ricorda le responsabilità di Bruce Wayne nei confronti della festa del Ringraziamento, informandolo col suo tipico sarcasmo che "il tacchino sta arrostendo, le torte si stanno raffreddando e la signora Kyle è in viaggio". Batman, noto per il suo senso dell'umorismo, chiede ad Alfred di aggiungere un parabrezza "a prova di proiettile" ai loro acquisti futuri.

Basato sull'omonimo fumetto di Jeff Loeb e Tim Sale, Batman: Il Lungo Halloween - Parte Uno racconta il tentativo di Batman di abbattere le più famosi famiglie criminali di Gotham City in collaborazione con Gordon e il procuratore distrettuale Harvey Dent, proprio mentre il misterioso serial killer Holiday inizia a prendere di mira i mafiosi uno per uno colpendoli durante i giorni di festa. Per altri approfondimenti, guardate il trailer di Batman: Il Lungo Halloween - Parte Due.

