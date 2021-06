Batman incute timore solo grazie... Alle sue orecchie! Su Twitter la prova definitiva

Per Batman incutere timore nei suoi nemici è un gioco da ragazzi: i mezzi per riuscire nel suo intento al giustiziere mascherato di Gotham non mancano di certo, ma secondo alcuni fan sarebbe un aspetto in particolare del suo look a far risultare terrificante più di ogni altra cosa la figura del nostro Bruce Wayne.

Proprio nei gironi in cui ci vengono svelati dei nuovi dettagli sul costume indossato da Robert Pattinson in The Batman, infatti, qualcuno ha deciso di testare l'efficacia del costume del nostro eroe privato... Delle sue orecchie!

Il risultato? A giudicarlo potete essere voi stessi grazie alle immagini diffuse in queste ore su Twitter, nelle quali vediamo i vari Batman cinematografici apparsi sul grande schermo nel corso degli ultimi 30 anni in questa particolare versione. Da Michael Keaton a Christian Bale, dunque, il responso è praticamente lo stesso: senza le sue iconiche orecchie a punta, il costume di Batman sembra perdere parecchi punti sotto questo punto di vista!

Insomma, meglio tenerlo a mente in vista di un eventuale restyling: mai privare Batman delle sue orecchie, a meno di non voler privare il nostro eroe di buona parte del suo potenziale! Costumi a parte, intanto, recentemente siamo venuti a conoscenza della commovente storia di un fan che ha chiesto di vedere The Batman prima di morire.