Batman: nuovi importanti aggiornamenti sul film DCU The Brave & The Bold

A pochi giorni dal rinvio ufficiale di The Batman: Parte 2, in queste ore grazie al The Hollywood Reporter sono emersi anche nuovi aggiornamenti su Batman: The Brave & The Bold, ovvero il primo film del Cavaliere Oscuro legato al nuovo DCU di James Gunn.

Nell'articolo che approfondisce la nascita della nuova etichetta del cinema horror Nocturna, gestita dal regista Andy Muschietti e dalla sua sorella-produttrice Barbara Muschietti, sulle pagine del celebre magazine hollywoodiano si legge chiaramente che Andy Muschietti è ancora associato a Batman: The Brave & The Bold, film che sta sviluppando per il DCU di James Gunn: "Garantirsi Muschietti, uno dei più nomi più caldi dell'horror negli ultimi anni, è un grosso colpo per Skydance. Il duo fratello-sorella ha esordito nel lungometraggio con il film horror di successo Mama, ha battuto i record al botteghino con It and It: Capitolo Due, gli adattamenti del romanzo di Stephen King, con It che ha ottenuto il più grande weekend di apertura di sempre per un film horror, incassando 701,7 milioni di dollari in tutto il mondo, mentre It: Capitolo Due ha incassato 473,1 milioni di dollari in tutto il mondo, portando il totale complessivo del franchise a 1,17 miliardi di dollari. Attualmente stanno espandendo il franchise con una serie prequel, intitolata Welcome To Derry, per Max, e stanno sviluppando un film su Batman intitolato The Brave and the Bold presso i DC Studios".

Tuttavia, The Hollywood Reporter conclude specificando anche che Andy Muschietti non ha ancora scelto quale sarà il suo prossimo film da regista, dunque ecco spiegata l'incertezza sul suo conto emersa nelle scorse settimane in relazione al futuro di Batman: The Brave & The Bold.

Vi terremo aggiornati su tutte le prossime novità, restate sintonizzati sui canali di Everyeye.

