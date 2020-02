Catwoman e Batmna corrono in moto fianco a fianco nella nuova clip di Matt Reeves

Poco alla volta i personaggi di The Batman di Matt Reevs si stanno rivelando e, dopo le più recenti rivelazioni della Bat-tuta di Robert Pattinson e delle prime scene in prime scene in sella alla Bat-moto, ecco arrivare anche uno speciale video di Catwoman in sella d una motocicletta

Le riprese arrivano direttamente dal set, troverete nei post in calce, e nascondono più di una sorpresa.

La prima è che, purtroppo, Zoe Kravitz non indossa il tanto atteso costume di pelle nera tipico della ladra inchiostrata, ma un semplice giubbotto. Anche se speravamo di vederla finalmente al massimo della somiglianza, soprattutto dopo la scelta di campo di tagliarsi i taglio di capelli, nulla vieta che prima o poi vedremo un costume simile a quello dei fumetti, come sembrerebbero indicare le recenti dichiarazioni di Reeves che conferma di essersi ispirato ad Anno Uno di Frank Miller per la sua pellicola.

Altro dettagli importante è che la più famosa ladra di Gotham corre in sella alla moto fianco a fianco al Cavaliere Oscuro, anche se non è ben chiaro se si tratti un inseguimento della donna o se i due siano diretti verso la stessa meta.

Intanto, sono comparse anche nuove foto dal set che sposterebbero le riprese all'interno di quello che sembra proprio essere l'Arkaham Asylum, mentre anche alcune scene a tema Halloween sono state appena filmate.