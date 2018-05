Batman: Il Ritorno, ecco un'iconica foto inedita del Pinguino e della super sexy Catwoman

Date un'occhiata a questa bellissima immagine dal set di Batman: il Ritorno. La foto ci mostra due dei personaggi fondamentali della pellicola, il Pinguino e Catwoman, mentre, almeno da quel che si vede, fanno la prova "luci" sul set.

Questa immagine inedita è tanto bella quanto iconica. Raffigura Danny DeVito nei panni del Pinguino, e Selina Kyle, interpretata nella pellicola dalla splendida Michelle Pfeiffer che, almeno fino ad oggi, ha regalato la migliore iterazione cinematografica della "gatta" frenemy dell'Uomo Pipistrello.

Date uno sguardo e diteci cosa pensate di questa immagine nei commenti, qui sotto!

Sinossi: "Nella tetra, oscura ed opprimente città di Gotham, un agglomerato teutonico della civiltà delle macchine, il giovane miliardario (rimasto orfano da piccolo), Bruce Wayne è il misterioso eroe Batman, che agisce contro i malfattori travestito da pipistrello. La sua identità è nota solo al fedele ed anziano domestico Alfred con il quale vive in un palazzo-fortezza nei cui sotterranei si trovano numerosi e strani armamenti tra cui spicca la Batmobile, l'automobile blindata dell'eroe, capace di orientarsi in qualunque posizione per affrontare il "Kiddle Ride", il mostruoso veicolo di Oswald Cobblepot, aka il Pinguino, un essere deforme mezzo uomo e mezzo animale che, dopo aver vissuto nelle luride acque del sottosuolo di Gotham, ha deciso di emergere per candidarsi a sindaco con l'aiuto dell'amorale miliardario Max Shreck, l'assassino di Selina Kyle. Quest'ultima, un tempo donna mite e gentile, in seguito alla propria morte è stata trasformata, ad opera di alcuni gatti, nella seducente ma perfida Catwoman, amica-nemica di Batman. Questi, ingaggiando una lotta serrata contro i suoi astuti avversari, dopo alterne vicende riesce a sconfiggerli."