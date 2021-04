Batman: Il Lungo Halloween, svelate la data d'uscita in Blu-Ray e la copertina

A qualche giorno di distanza dalla diffusione del primo trailer di Batman: Il Lungo Halloween, Warner Bros. ha svelato la data d'uscita del film in Blu-Ray nonché la meravigliosa copertina dello stesso. Si tratta come sapranno gli appassionati del Cavaliere Oscuro, dell'adattamento animato della saga di Tim Sale pubblicata tra il 1996 e il 1997.

Attraverso un comunicato ufficiale, appunto, la Warner ha annunciato che Batman: Il Lungo Halloween arriverà nei negozi e in digitale il 22 giugno 2021, integrando al contempo la lista dei contenuti speciali presenti nell'edizione della pellicola. Questa includerà infatti il nuovo corto animato con protagonista il team The Losers di DC's World War II nonché due episodi della serie classica animata, ovvero Batman: The Animated Series: “Christmas with the Joker” e “It’s Never Too Late.”

Il Blu-Ray conterrà anche un'anticipazione da Batman: The Long Halloween, Part Two il continuo della storia che terminerà così l'adattamento dell'opera di Tim Sale e che dovrebbe uscire in autunno. Tutte e due le parti dovrebbero poi essere disponibili in 4K Ultrsa HD Blu-Ray a partire dal 2022.

La storia, come chiunque abbia letto il fumetto ben sa, vede il giustiziere mascherato di Gotham alle prese con il caso del misterioso Holiday, un killer che colpisce durante le festività e sembra intenzionato a far fuori uno a uno tutti i membri della famiglia Falcone. Batman: Il Lungo Halloween vede tra le sue voci anche quella di Naya Rivera, in quella che è l'ultima performance dell'attrice tristemente scomparsa lo scorso anno, e verrà rilasciato in versione digitale e in blu-ray.

Quali sono le vostre aspettative per questo nuovo film animato su Batman? Diteci la vostra nei commenti! Noi, non vediamo l'ora di scoprire anche maggiori dettagli sul The Batman di Matt Reeves. Di seguito, intanto, la copertina del Blu-Ray di Batman: Il Lungo Halloween.