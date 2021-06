Batman: Il Lungo Halloween Parte 2, Poison Ivy protagonista della nuova foto promozionale

Ora che la prima parte del lungometraggio animato Batman: Il Lungo Halloween è finalmente disponibile per la visione, non ci resta che attendere l'arrivo della seconda... Che ci mostrerà finalmente in azione Poison Ivy, come anticipano le nuove immagini promozionali.

L'ultimo lungometraggio animato targato DC, Batman: Il Lungo Halloween, suddiviso in due appuntamenti, porta sullo schermo gli eventi dell'omonimo fumetto di Jeph Loeb illustrato da Tim Sale, in cui, come recita anche la sinossi ufficiale del film "Durante le festività, una serie di brutali omicidi fa calare il terrore su Gotham City. Batman andrà all'inseguimento del serial killer con l'aiuto dell'ufficiale di polizia James Gordon e il procuratore distrettuale Harvey Dent".

La prima parte, tuttavia, non ci aveva ancora mostrato (se non in chiusura di film) uno dei personaggi più attesi, nonché uno villain più amati del Batverse, Poison Ivy.

Per fortuna, sarà la seconda parte a dare più screen time al personaggio doppiato da Katee Sackhoff, che sembrerebbe proprio far parte della squadra di Carmine Falcone (Titus Welliver), messa su per scoprire il colpevole dell'omicidio del figlio Alberto (Jack Quaid).

Ad unirsi a Poison Ivy in Batman: Il Lungo Halloween Parte 2 il prossimo 27 luglio (in digitale, mentre per la versione Blu-Ray dobbiamo attendere il 1 agosto) avremo poi Il Cappellaio Matto (John Dimaggio) e Spaventapasseri (Robin Atkin Downes), ma anche la figlia di Falcone, Sofia, doppiata da Laila Berzins.