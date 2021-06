Batman: Il Lungo Halloween, Naya Rivera sibila come Catwoman nella nuova clip

Batman: Il Lungo Halloween ci darà modo, oltre che di vedere per la prima volta in versione animata una delle storie più apprezzate sul giustiziere mascherato di Gotham, anche di dare un ultimo saluto a Naya Rivera, l'attrice tragicamente scomparsa lo scorso luglio dopo essere annegata al largo di un lago in cui si trovava con la sua imbarcazione.

Dopo aver visto in anteprima Calendar Man nell'ultimo video di Batman: Il Lungo Halloween, dunque, la nuova clip tratta dal film animato ci concede la possibilità di dare un nuovo sguardo proprio alla performance dell'ex-star di Glee, che nel film ha dato voce ad un'inedita Catwoman.

Nel video Rivera si sofferma in particolare sulla necessità di riprodursi nel celebre sibilo felino tipico del personaggio interpretato in passato da Michelle Pfeiffer ed Halle Berry: "La cosa che oggi mi sono maggiormente divertita a registrare è stata... Ho dovuto sibilare come un gatto. A loro sembra esser piaciuto!" sono le parole dell'attrice nella clip.

Il video ci mostra poi una breve scena del film in cui vediamo Batman in compagnia della già citata Catwoman e di Harvey Dent: per godervelo non vi resta che cliccare sulla fonte che trovate in calce al nostro articolo! Delle nuove immagini di Batman: Il Lungo Halloween, intanto, ci hanno regalato un nuovo sguardo alla stessa Catwoman e a Joker.