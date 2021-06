Batman: Il Lungo Halloween, Jensen Ackles estasiato del ruolo: 'Finalmente!'

Finalmente Jensen Ackles è riuscito a essere Batman in una produzione DC, e finalmente può parlarne liberamente, ora che si avvicina l'uscita del lungometraggio animato Batman: Il Lungo Halloween.

Dopo aver interpretato Jason Todd a.k.a. Red Hood in Batman: Under The Red Hood, Jensen Ackles sarà ora Batman in Batman: Il Lungo Halloween, il nuovo lungometraggio animato di casa DC. E la star di Supernatural e The Boys non potrebbe esserne più felice.

"In un film precedente avevo prestato la voce al personaggio di Red Hood, così quando ho ricevuto la chiamata per questo, mi aspettavo di riprendere il ruolo in quale che fosse la storia da adattare questa volta" ha raccontato l'attore in una recente intervista "Ma poi mi sono reso conto che avevo ottenuto l'upgrade! Non credo di avergli nemmeno lasciato finire di pronunciare la parola Batman. Credo di averli interrotti a 'Bat-' ed ero già 'Sì, sì'".

Ackles nei panni di Batman è diventato uno di quei fancast che tutti si aspettano di veder diventare realtà prima o poi, soprattutto i fan di Supernatural, che fin dai tempi della terza stagione di Supernatural, nel quale c'è un buffo segmento in cui viene nominato Batman, hanno iniziato a volere l'attore nei panni dello storico eroe. Tanto più considerando la curiosa coincidenza che vedeva il papà di Dean Winchester, Jeffrey Dean Morgan, come Thomas Wayne, il padre di Bruce Wayne nello Snyderverse, e che la mamma di Bruce, Lauren Graham, era anche lei part del cast della serie The CW. E se ci mettiamo anche il fatto che Ackles è lui stesso un grande fan del personaggio, tanto da regalarci un perfetto cosplay di Batman per Halloween del 2019...

E ripensando proprio a quel costume: "Avevo questa persona fantastica con cui stavo lavorando che realizzava costumi e oggetti cosplay fatti a mano. Lei non sapeva nulla! Fece una versione di Red Hood per me [per il suo costume di Halloween 2018] e mi disse 'Ora farò Batman, mi vorresti fare da manichino?' E io ho pensato 'Ah, se solo sapessi!'".

Batman: Il Lungo Halloween Parte Uno uscirà in Blu-ray il 22 giugno 2021, metee la seconda parte dovrebbe arrivare più tardi quest'estate.