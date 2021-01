Batman: Il Lungo Halloween includerà 'violenza, sangue e linguaggio scurrile'

Annunciato al DC FanDome la scorsa estate, Batman: Il Lungo Halloween è prevista come un film d'animazione in due parti distribuito da Warner Bros. Home Entertainment, con il primo episodio in uscita nell'estate 2021 e il secondo nell'autunno 2021.

Adattamento dell'omonima graphic novel DC Comics realizzata da Jeph Loeb e Tim Sale, il film nelle scorse ore è stato ufficialmente valutato dalla MPA, che gli ha assegnato una classificazione PG-13 per uso di "violenza, immagini sanguinose, linguaggio scurrile".

Con la classificazione archiviata si prevede che la campagna di marketing inizierà molto presto, dunque rimanete sintonizzati.

Pubblicato da DC Comics tra il 1996 e 1997, la serie in 13 numeri Batman: The Long Halloween è uno dei racconti di Batman più amati dai fan. La storia ruota intorno alle festività del calendario statunitense, come Natale, la Festa di San Patrizio, Pasqua, ovviamente Halloween, ed è incentrata sulla caccia ad un misterioso serial killer che miete le sue vittime esclusivamente nei giorni festivi.

Questa celebre detective story è ambientata durante i primi giorni di lotta al crimine di Batman, ha fornito ispirazione tanto a Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan quanto all'atteso The Batman di Matt Reeves, e vede il procuratore distrettuale Harvey Dent e il tenente James Gordon collaborare come mai prima con Batman per fermare il misterioso serial killer Holiday, e soprattutto scoprirne l'identità.

Ricordiamo che la prima parte dell'adattamento animato uscirà nell'estate 2021, anche se al momento non è nota una data più precisa. Ma pare sia lecito aspettarsi un lancio durante una festività.