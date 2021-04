Batman: Il Lungo Halloween, il film animato si mostra nel primo trailer ufficiale!

Di Batman non ne avremmo mai abbastanza: nonostante la recente Snyder Cut e la grande attesa per il The Batman di Matt Reeves, dunque, è impossibile resistere all'hype per l'arrivo di Batman: Il Lungo Halloween, trasposizione animata della celebre serie a fumetti ideata da Tim Sale e pubblicata tra il 1996 e il 1997.

Hype, dunque, che viene ora alimentato dall'uscita del primo trailer ufficiale del film animato: il filmato, della durata di poco meno di 2 minuti, ci permette dunque di dare un primo sguardo non solo al nostro eroe mascherato preferito, ma anche a personaggi come James Gordon, Harvey Dent, Carmine Falcone, Catwoman e ovviamente Joker.

La storia, come chiunque abbia letto il fumetto ben sa, vede il giustiziere mascherato di Gotham alle prese con il caso del misterioso Holiday, un killer che colpisce durante le festività e sembra intenzionato a far fuori uno a uno tutti i membri della famiglia Falcone. Batman: Il Lungo Halloween vede tra le sue voci anche quella di Naya Rivera, in quella che è l'ultima performance dell'attrice tristemente scomparsa lo scorso anno, e verrà rilasciato in versione digitale e in blu-ray.

Quali sono le vostre aspettative per questo nuovo film animato su Batman? Diteci la vostra nei commenti! Noi, intanto, resteremo vigili in attesa della data d'uscita.