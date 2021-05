Batman: Il Lungo Halloween: c'è già il trailer della Parte 2, e manderà i fan in delirio!

Circa un mese dopo la pubblicazione del trailer di Batman: Il Lungo Halloween Parte 1, arriva sul web anche il trailer di Batman: Il Lungo Halloween Parte 2, secondo capitolo del nuovo film animato di Warner Bros. tratto dal celebre fumetto di Jeph Loeb.

La serie a fumetti è famoso per essere uno degli archi narrativi di Batman più amati e acclamati di tutti i tempi, e racconta gli sforzi del Cavaliere Oscuro per fermare il misterioso Holiday, un serial killer che colpisce durante i giorni di festa. Nel trailer, che trovate all'interno della news, da segnalare anche la presenza di alcuni ospiti d'onore come Joker, Poison Ivy, Catwoman, Spaventapasseri, la Famiglia Falcone e Harvey Dent, destinato a diventare il villain Due-Facce.

Il Lungo Halloween, per chi non lo sapesse, è stata una delle principali fonti di ispirazione per Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan, secondo capitolo dell'acclamata trilogia, e si dice che abbia fornito diversi spunti anche per l'attesissimo The Batman con Robert Pattinson. Per quanto riguarda DC Animation, rappresenta un raro esempio - insieme a Il ritorno del cavaliere oscuro del 2013 - di distribuzione suddivisa in due capitoli: sia Batman: Il Lungo Halloween Parte Uno che Parte Due hanno lo stesso team creativo, con il produttore supervisore Butch Lukic, il regista Chris Palmer (regista di Superman: Man of Tomorrow del 2020) e lo sceneggiatore Tim Sheridan (che ha lavorato a molti progetti DC Animation in il passato) e vantano un altrettanto raro rating R.

Batman: Il Lungo Halloween Parte Uno uscirà in Blu-Ray il 22 giugno 2021: al momento non è stata diffusa alcuna data di uscita per la seconda parte, quindi rimanete sintonizzati.