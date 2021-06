Batman: Il Lungo Halloween; Catwoman, Harvey Dent e il Commissario Gordon nelle nuove foto

Batman: Il Lungo Halloween è il nuovo lungometraggio animato di casa DC , e tra Parte Uno e Parte Due, ci intratterrà per tutta l'estate. Nel frattempo, però, vediamo delle nuove immagini provenienti dal film.

Lo scorso aprile potevamo finalmente dare un primo sguardo al primo trailer del film d'animazione Batman: Il Lungo Halloween, adattamento di una delle storyline più amate dai fan DC e del Cavaliere Oscuro.

Scritto da Jeph Loeb e illustrato da Tim Sale, Batman: Il Lungo Halloween avrà tra i suoi personaggi anche Harvey Dent (la cui voce nel film sarà di Josh Duhamel), che vediamo nelle nuove immagini promozionali assieme al Commissario Gordon (Billy Burke), Catwoman (doppiata dalla compianta Naya Rivera) e ovviamente l'Uomo Pipistrello, il Bruce Wayne di Jensen Ackles.

Come i precedenti film di DC Animation, il lungometraggio diviso in due parti arriverà direttamente in formato home video, con la prima parte che sarà disponibile in versione Blu-Ray e in digitale a partire proprio da oggi.

Come recita la sinossi di Batman: Il Lungo Halloween: "Durante le festività, una serie di brutali omicidi fa calare il terrore su Gotham City. Batman andrà all'inseguimento del serial killer con l'aiuto dell'ufficiale di polizia James Gordon e il procuratore distrettuale Harvey Dent".

E voi, quanto attendete questo film? È già nella vostra watchlist? Fateci sapere nei commenti.