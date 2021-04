Batman: Il Lungo Halloween, ecco il cast: Naya Rivera ha doppiato Catwoman prima di morire

Warner Bros. ha annunciato il cast di doppiatori per il nuovo film d'animazione di Batman: The Long Halloween, adattamento dell'acclamato fumetto DC Comics.

A colpire è soprattutto la presenza della defunta star di Glee Naya Rivera, che ha doppiato Selina Kyle alias Catwoman prima di morire lo scorso luglio. Inoltre, il veterano di Supernatural Jensen Ackles è stato scelto per il ruolo di Bruce Wayne/Batman: per Ackles si tratta di un ritorno in quel di Gotham City, dato che in precedenza aveva già doppiato Jason Todd alias Cappuccio Rosso nel film del 2010 Batman: Under the Red Hood.

Batman: The Long Halloween è stato scritto da Jeph Loeb con disegni di Tim Sale ed è stato pubblicato per 13 numeri tra il 1996 e il 1997. La storia è incentrata su Batman, all'inizio della sua carriera di combattente contro il crimine, e su un killer noto come Holiday, che terrorizza Gotham City colpendo una volta al mese e sempre nei giorni di festa. La storia, con le sue atmosfere cupissime, ha notoriamente ispirato Christopher Nolan nella sua trilogia de Il cavaliere oscuro ed è stata anche un modello per l'attesissimo The Batman di Matt Reeves con Robert Pattinson.

Insieme a Rivera e Ackles, il film d'animazione vede anche Josh Duhamel nei panni di Harvey Dent, Billy Burke nei panni di James Gordon, Titus Welliver nei panni di Carmine Falcone, David Dastmalchian nei panni di Calendar Man, Troy Baker nei panni di Joker, Amy Landecker nei panni di Barbara Gordon, Julie Nathanson nei panni di Gilda Dent, Jack Quaid come Alberto, Fred Tatasciore come Solomon Grundy e Alastair Duncan come Alfred.

The Long Halloween uscirà quest'estate e sarà suddiviso in due parti.