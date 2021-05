Batman: Il lungo Halloween, guardate la prima scena di Jensen Ackles come Bruce Wayne

La Warner Bros. ha pubblicato una scena in anteprima di Batman: Il lungo Halloween - Parte 1, puntando i riflettori sull'interpretazione di Jensen Ackels nei panni di Bruce Wayne e di Alastair Duncan in quelli di Alfred.

La scena si svolge a Wayne Manor, mentre Alfred si prepara per qualsiasi potenziale dolcetto o scherzetto in vista di Halloween. Bruce si lamenta dello stato in cui versa Gotham City e dell'assurdità della festa di Halloween - una vacanza basata sull'indossare costumi e infondere paura negli altri, ironia che Alfred si affretta a sottolineare.

Pubblicato tra il 1996-1997, Batman: The Long Halloween di Jeph Loeb e Tim Sale è una serie in 13 parti che si svolge nei primi giorni di attività di Batman e segue il Cavaliere Oscuro mentre tenta di catturare un misterioso serial killer che uccide le sue vittime durante i giorni festivi. La serie a fumetti, che ha ispirato Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan e che secondo le indiscrezioni ha fornito una base consistente per The Batman di Matt Reeves, racconta anche la trasformazione di Harvey Dent nel cattivo Due-Facce e degli incontri tra il Crociato Incappucciato e Joker, Spaventapasseri, Cappellaio Matto, Poison Ivy e L'Enigmista e tanti altri: nel film animato Catwoman è stata doppiata da Naya Rivera, attrice scomparsa tragicamente negli scorsi mesi.

Batman: Il Lungo Halloween - Parte 1 uscirà il 22 giugno prossimo in digitale e home-video. I fan possono già gustarsi il trailer de Il Lungo Halloween - Parte 2, pubblicato nei giorni scorsi.