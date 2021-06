Batman: Il lungo Halloween, diamo un'occhiata a Joker e Catwoman in queste nuove immagini

Mancano pochi giorni all'uscita di Batman: Il lungo Halloween, adattamento animato della saga di Tim Sale pubblicata tra il 1996 e il 1997, che arriverà direttamente in digitale e in home video. La prima parte è attesa per il prossimo 22 giugno, e Warner Bros. ha stuzzicato la curiosità dei fan pubblicando delle nuove immagini del film.

Le quattro foto sono visibili all'interno della nostra gallery, e ci permettono di dare un'occhiata più approfondita al look di alcuni personaggi. Vediamo per esempio un Batman, doppiato da Jensen Ackles, dall'aria piuttosto arrabbiata, o il Joker (doppiato da Troy Baker) con il naso sanguinante e il suo caratteristico sguardo folle.

Le altre due immagini mostrano invece Catwoman (doppiata da Naya Rivera, scomparsa nel luglio 2020) che corre tra i tetti di Gotham, e Solomon Grundy (doppiato da Fred Tatasciore) che strangola con le sue enormi mani uno dei suoi scagnozzi.

Sembra lecito, quindi, immaginare di vedere una certa dose di violenza in Batman: Il lungo Halloween, che racconterà la trasformazione del procuratore distrettuale Harvey Dent (doppiato da Josh Duhamel) nel villain Due Facce, presentando diversi dei classici villain del fumetto DC.

Il cast vocale del film animato comprende, tra gli altri, anche Billy Burke, Katee Sackhoff, Alastair Duncan, Amy Landecker, Titus Welliver, David Dastmalchian, Julie Nathanson e Jack Quaid, con le voci aggiuntive di Frances Callier, Greg Chun, Gary Leroi Gray e Jim Pirri.