Batman: Il lungo Halloween, arriva Calendar Man nel nuovo video in anteprima!

La nuova scena in anteprima di Batman: Il lungo Halloween - Parte Uno vede il Cavaliere Oscuro nell'Arkham Asylum in cerca di risposte di fronte ad uno dei criminali più intelligenti di Gotham, Calendar Man, interpretato dall'attore David Dastmalchian.

Il filmato, di circa due minuti, vede il Batman doppiato da Jensen Ackles il capitano della polizia James Gordon (Billy Burke) che interrogano Calendar Man alla ricerca di indizi sull'identità del serial killer Holiday. Chi ha familiarità con il materiale originale riconoscerà immediatamente l'accuratezza dell'ambientazione e l'aspetto iconico di Calendar Man. Mentre Batman e Gordon sembrano alla disperata ricerca di risposte su chi sia l'assassino, Calendar Man analizza metodicamente le prove e giunge alla conclusione che il procuratore distrettuale Harvey Dent potrebbe benissimo essere uno dei sospettati.

Adattando la serie a fumetti di Jeff Loeb e Tim Sale del 1996 The Long Halloween, il film d'animazione vedrà Batman collaborare con Harvey Dent (Josh Duhamel) e James Gordon in una corsa contro il tempo per catturare un misterioso serial killer che uccide le sue vittime durante i giorni di festa vacanza. Il mistero, destinato a durare un intero anno, porterà il Cavaliere Oscuro a contatto con il mondo criminale di Gotham, tra cui Carmine Falcone (Titus Welliver), il Joker (Troy Baker) e Solomon Grundy (Fred Tatasciore) e Catwoman (Naya Rivera, che ha doppiato Catwoman prima della sua tragica morte).

Batman: Il lungo Halloween - Parte Uno sarà disponibile in digitale e Blu-ray il 22 giugno. La seconda parte uscirà in digitale il 27 luglio e in Blu-ray il 10 agosto.