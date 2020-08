Batman: Il lungo Halloween, annunciato il film d'animazione: tutti i dettagli

DC, Warner Bros. Animation e Warner Bros. Home Entertainment hanno annunciato l'arrivo dell'adattamento animato della classica run Batman: Il Lungo Halloween per il 2021, nuovo tassello quindi per il mondo dell'animazione targato DC che va quindi ad aggiungersi alla attesa sempre più crescenti per i prossimi progetti.

Nel corso del panel organizzato da IGN al DC FanDome e dedicato all'imminente arrivo di Superman: Man of Tomorrow, di cui abbiamo anche visto il trailer ufficiale recentemente, sono state annunciate altre succulente uscite per quanto riguarda l'animazione in casa DC nel 2021, ovvero due produzioni originali e l'adattamento della classica storia dei fumetti con al centro Batman.

La prima uscita sarà Batman: Soul of the Dragon, un racconto originale ambientato negli anni '70 prodotto da Bruce Timm e il cui cast vocale includerà David Guintoli nei panni di Bruce Wayne/Batman, Michael Jai White in quelli di Ben Turner/Bronze Tiger (ruolo che aveva già interpretato in carne e ossa in Arrow), Mark Dacascos come Richard Dragon, Kelly Hu come Lady Shiva, James Hong come O-Sensei e Josh Keaton come Jeffrey Burr.

Il secondo film originale d'animazione sarà Justice Society: World War II, il cui arrivo è previsto per la primavera del 2021. Alcuni aggiornamenti vorrebbero il ritorno di una voce familiare presente anche in Superman: Man of Tomorrow. Tuttavia, la rivelazione più grande del panel è stato l'annuncio dell'adattamento animato di Batman: Il lungo Halloween, che verrà proposto in due parti. La Parte 1 arriverà nell'estate 2021, mentre la Parte 2 esordirà nell'autunno successivo.

Pubblicato in 13 volumi nel 1996, la storia di Jeph Loeb e Tim Sale documenta il periodo iniziale della lotta al crimine di Batman e che lo porta a scontrarsi con un misterioso serial killer, mentre cerca di sgominare la criminalità organizzata con l'aiuto del procuratore Harvey Dent.

Per altri aggiornamenti vi rimandiamo al primo trailer di The Batman.