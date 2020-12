Batman, Hot Toys annuncia la riedizione dell'action figure dedicata al Cavaliere Oscuro

Hot Toys ha annunciato la riedizione di una delle più belle action figure di Batman in circolazione, ovvero quella basata sulla versione interpreta da Christian Bale ne Il cavaliere oscuro - Il Ritorno.

Messa in vendita per la prima volta nel 2012, la "The Batman Sixth Scale Collectible Figure" è già disponibile per il pre-ordine con un'uscita prevista tra aprile e giugno 2022. Stando alla descrizione ufficiale pubblicata dal sito, l'edizione includerà anche due nuove teste con elmo di Batman dotate di facce interscambiabili, una delle quali comprende una funzione LED.

Potete trovare alcune immagini della figura in calce alla notizia, mentre per tutti i dettagli vi lasciamo al sito di Hot Toys.

Secondo quanto riportato da CBR.com, inoltre, Hot Toys ha in programma di pubblicare una nuova edizione della Bat-Pod "ricreata con estrema precisione ed eccezione applicazione della verniciatura, integrata con un design aerodinamico perfettamente scalato e dettagli meccanici in tutto il motore e la struttura."

Per quanto riguarda il grande e piccolo schermo, vi ricordiamo che nel prossimo futuro Batman apparirà nell'attesa Snyder Cut di Justice League in arrivo su HBO Max, dove sarà nuovamente interpretato da Ben Affleck. Nel 2022 toccherà invece a The Batman, pellicola che firmerà il debutto di Robert Pattinson nei panni del personaggio.