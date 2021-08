Batman: Il Lungo Halloween Pt. 2: due nuove clip per il lungometraggio animato DC

Harvey Dent, Solomon Grundy e Calendar Man sono i protagonisti delle nuove clip di Batman: Il Lungo Halloween Parte 2, che nel frattempo ha fatto il suo debutto anche in blu-ray.

Nelle ultime settimane Warner Bros. ha condiviso nuovo materiale promozionale per la seconda e ultima parte del suo nuovo lungometraggio animato targato DC, Batman: Il Lungo Halloween, che si ispira all'omonimo fumetto di Jeph Loeb illustrato da Tim Sale.

Tra questo troviamo anche le due clip che vedete in testa e in calce alla notizia, che si focalizzano però non sul Cavaliere Oscuro interpretato da Jensen Ackles, ma su una schiera di villain: Harvey Dent (a cui presta la voce Josh Duhamel), Solomon Grundy (Fred Tatasciore) e Calendar Man (il David Dastmalchian di The Suicide Squad).

In quella mostrata in occasione del Comic-Con@Home Dent fa la conoscenza di Grundy, mentre continua la sua transizione da giovane e brillanto avvocato allo spietato villain Due Facce.

Nella seconda, il focus è Calendar Man, alle prese con Halloween e il Taco Tuesday, dal quale non ha scampo neanche in prigione. O almeno così sembra, finché all'Arkham Asylum non fanno irruzione due ospiti inattesi...

Dopo essere uscito negli Stati Uniti in formato digitale il 27 di luglio, Batman: Il Lungo Halloween Parte 2 è ora finalmente disponibile all'estero anche in edizione blu-ray.