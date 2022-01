Batman Il Lungo Halloween, Jensen Ackles: 'Sto sviluppando un progetto DC con Warner Bros'

Dopo aver doppiato Bruce Wayne in Batman Il Lungo Halloween, l'ultimo film d'animazione della Warner Bros., l'attore Jensen Ackles ha rivelato di essere a lavoro con la DC per lo sviluppo di un nuovo progetto misterioso.

Durante un recente episodio del podcast Inside Of You realizzato dall'ex star di Smallville Michael Rosenbaum, l'interprete di Lex Luthor ha chiesto ad Ackles in quale film Marvel o DC avrebbe voluto essere eventualmente coinvolto. La risposta dell'attore di Supernatural e The Boys ha sorpreso i fan: "Beh, c'è... al momento c'è una proprietà DC che sto sviluppando insieme alla Warner Bros., sto tenendo le dita incrociate. Ovviamente non posso parlarne, non vorrei rovinare la sorpresa."

Jensen Ackles non ha chiarito se il progetto in questione è un film o una serie tv, né se fa parte del mondo animato della Warner Bros., quindi al momento non resta che aspettare ulteriori informazioni. Tuttavia l'attore ha già un passato in casa DC: conosciuto per il suo ruolo di Dean Winchester in Supernatural, la star in precedenza ha anche avuto un ruolo in Smallville, serie tv prequel di Superman nella quale ha interpretato il personaggio di Jason Teague nella quarta stagione.

Inoltre, nel campo animato, oltre al già citato Il lungo Halloween Jensen Ackles ha doppiato Jason Todd/Red Hood in Batman: Under the Red Hood, uscito nel 2010. Per altre letture, guardate il trailer di Batman Il lungo Halloween.