Batman: Il Lungo Halloween Parte 2, è Poison vs. Catwoman in un'anteprima del film

La seconda parte del lungometraggio animato Batman: Il Lungo Halloween sta per arrivare in edizione home video, e nel frattempo ci pensa questa clip in anteprima ad anticipare un epico scontro tra Poison Ivy e Catwoman.

Tra i titoli DC più attesi dai fan c'è un prodotto d'animazione in due parti che adatta una delle storyline più apprezzate dei fumetti sul Cavaliere Oscuro, Batman: Il Lungo Halloween.

E mentre la Parte 1 è già stata resa disponibile in versione digitale e in Blu-Ray in alcuni paesi, per la Parte 2 dovremo aspettare ancora qualche giorno (27 luglio in digitale, 3 agosto in Blu-Ray). Intanto, però, il sito CBR ci mostra in anteprima una clip tratta proprio da quest'ultima.

"L'acclamato film Batman: Il Lungo Halloween Parte 1 è terminato con un cliffhanger nella scena post-credit che mostrava Bruce Wayne alla mercé di Poison Ivy, e uno sneak peek della Parte 2 rivela la sua salvatrice: Catwoman. In una clip in esclusiva da Batman: Il Lungo Halloween Parte 2, Ivy detiene il controllo delle facoltà mentali di Bruce Wayne, e si prepara a farlo firmare un atto di cessione delle Wayne Industries a Carmine Falcone. Ma prima che Batman sotto lavaggio del cervello possa dar via la sua eredità, arriva Catwoman per scontrarsi con la supervillain" si legge nella descrizione del video che trovate anche in testa alla notizia.

Nel cast di Batman: Il Lungo Halloween Parte 2 troviamo, oltre a Jensen Ackles nel ruolo di Batman/Bruce Wayne, anche Naya Rivera come Catwoman/Selina Kyle e Katee Sackhoff come Poison Ivy.