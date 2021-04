Batman: guardate la clamorosa nuova action figure della trilogia di Nolan

Il Batman di Christian Bale e la Batmobile vista nella trilogia del Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan rivivono nelle fedeli e meravigliose riproduzioni confezionate dalla Hot Toys per i milioni di collezionisti sparsi per il mondo e tutti gli appassionati della celebre serie di film. Il prezzo non è certo economico, ma è certo da non perdere.

Davvero sbalorditive queste nuove action figure confezionate dalla Hot Toys, la casa regina nelle riproduzioni di oggetti da collezione dal cinema ha replicato fedelmente il Batman di Christian Bale in una scala finalmente capace di far apprezzare ogni minimo dettaglio, studiato alla perfezione. Il prezzo della action figure di Batman è di 255$ (è già disponibile il pre-order) e in questa possiamo apprezzare anche il cappuccio estraibile con tre diverse versioni delle espressioni facciali di Bale/Batman.

Insieme alla action figure di Batman arriva anche in allegato quella del suo Tumbler, ovvero la mitica Batmobile che vediamo sempre nella trilogia diretta da Christopher Nolan: anche questa è una riproduzione in grande scala e fedelissima con annessi luci a led e molte altre funzioni. Il prezzo in questo caso tende a salire vertiginosamente (parliamo di 625$) ma di sicuro ne vale la pena se siete dei collezionisti incalliti.

In una recente intervista, lo stesso Nolan ha affermato che il pubblico non ha ancora capito appieno il villain Bane da Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno: "Avemmo un sacco di discussioni su quella maschera, su ciò che avrebbe dovuto nascondere e ciò che avrebbe dovuto rivelare. [...] Nel film potete vedere queste sopracciglia alla Marlon Brando capaci di esprimere ogni genere di mostruosità. Fu davvero una performance di un certo livello".

Intanto siamo in attesa di scoprire il Batman di Robert Pattinson, al cinema nel marzo 2022.