Batman, guardate Christian Bale indossare lo storico costume di Val Kilmer

Oggi vi proponiamo una chicca non proprio fresca, ma comunque sempre divertente da (ri)guardare e soprattutto da (ri)scoprire: quella volta in cui Christian Bale indossò il costume di Batman confezionato per Val Kilmer ai tempi di Batman Forever.

Era il lontano 2004 e il futuro attore premio Oscar, appena entrato nella produzione di Batman Begins, per alcune prove video fu costretto ad infilarsi nella prima tuta di Batman a portata del reparto costumi, che guarda caso fu quella ideata da Joel Schumacher per il suo noto (s)cult del 1995.

Ovviamente ciò accadde perché in quella fase iniziale del ciclo produttivo non esisteva ancora la celebre Batsuit che l'attore avrebbe indossato per il primo capitolo della saga di Christopher Nolan, ma dopo alcune prove per Bruce Wayne, il regista aveva necessariamente bisogno di vedere Bale anche dal lato di Batman, e non più in giacca e cravatta. Potete vedere lo storico video nel player che trovate in calce all'articolo.

Il filmato, inoltre, include tantissime altre chicche, come la prima prova sul set di Anne Hathaway per la parte di Selina Kyle, nonché il camera-test di Batman e Catwoman per Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno, o le prove di Aaron Eckhart e Tom Hardy nei panni di Due Facce e Bane.

