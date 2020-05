Batman, guardate il busto a grandezza naturale di Ben Affleck in Justice League

In attesa di vedere il Batman di Robert Pattinson in azione nelle prime immagini del film di Matt Reeves, torniamo agli inizi del DCEU per gustarci uno splendido busto a grandezza naturale di Ben Affleck in Justice League, realizzato e messa di recente in vendita da Queen Studios.

Il risultato, come potete vedere nelle immagini e nel video in calce, è davvero straordinario: l'azienda ha ricreato il volto del personaggio nei minimi dettagli, compresa la (poca) barba di Bruce Wayne, e ha poggiato il busto su una suggestiva base che presenta una scultura del Sinistro Mietitore con la scritta "To Protect & To Serve".

Nonostante le pesanti critiche ricevute da Batman v Superman e Justice League, il crociato incappucciato di Ben Affleck è ancora visto da molti fan come una delle versioni più riuscite del personaggio sul grande schermo. Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere l'attore nei panni di Bruce Wayne? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Ben Affleck è da poco tornato al cinema (o meglio, in streaming) come protagonista di Tornare a vincere, dramma sportivo diretto da Gavin O'Connor disponibile dallo scorso aprile anche negli store digitali italiani.

Per altre novità sul supereroe DC, vi rimandiamo alle dichiarazioni di Andy Serkis sul tono dark di The Batman.