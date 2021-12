Batman è il meno green tra i supereroi DC secondo un nuovo studio: ecco perché

Quella del rispetto per l'ambiente, si sa, sta diventando una questione sempre più pressante: logico, dunque, che anche i supereroi vengano coinvolti in un programma che valuti l'impatto ambientale delle gesta di Superman e co. Qual è, dunque, il supereroe DC che più avrebbe bisogno di adeguarsi ai nuovi standard?

Uno studio pubblicato proprio in queste ore da alcuni ricercatori parla chiaro: è Batman l'eroe della scuderia DC a meritare la poco agognata palma di personaggio meno eco-friendly. Ma cosa rende l'eroe recentemente apparso nel trailer giapponese di The Batman così poco sostenibile?

La risposta, in effetti, è piuttosto scontata: non disponendo di superpoteri (a differenza di colleghi come Superman, Wonder Woman o Flash) il nostro Bruce Wayne deve appellarsi a tutta la tecnologia a sua disposizione per continuare a portare avanti il suo pericoloso lavoro di vigilante di Gotham.

Tra veicoli di ogni genere, costumi dai materiali avanzatissimi, gadget ultra-tecnologici e un dispendio di corrente elettrica non indifferente con la Bat-Caverna, dunque, il nostro miliardario-supereroe preferito (non ce ne voglia Iron Man) non può certo dirsi uno attento ai discorsi relativi all'inquinamento. Per migliorare, però, non è mai troppo tardi! Emergenza ambientale a parte, comunque, i fan sono impazziti per il nuovo taglio della Catwoman di The Batman, Zoe Kravitz.