Batman: Gotham by Gaslight, ecco il nuovo trailer ufficiale

Come annunciato mesi fa, la Warner Bros. Animation e la DC Entertainment hanno sfornato un nuovo film d'animazione della DC, dal titolo

Nel fumetto originale da cui è tratto il film, l'Uomo Pipistrello incontra Jack lo Squartatore in una Gotham City dell'era Vittoriana. Il comic-book di Brian Augustyn e Mike Mignola lanciò i racconti "Elseworlds" della casa editrice ed era di sole 48 pagine, quindi è chiaro che il film animato espanderà la storia in qualche modo.

In questa notizia potete trovare il nuovo trailer ufficiale di questo nuovo film d'animazione.

Batman: Gotham By Gaslight sarà seguito in questi due anni da altri titoli d'animazione molto attesi: Suicide Squad: Hell to Pay, Death of Superman e Reign of Supermen.