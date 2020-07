Batman, è giusto che l'eroe di Zack Snyder uccida? Ne parla lo stunt-man di Ben Affleck

Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder è senza dubbio uno dei cinecomic più controversi di sempre, e tra le numerose polemiche che circondano il film anni dopo la sua uscita originale c'è quella relativa al "Batman assassino".

Come ricorderete, infatti, quello interpretato da Ben Affleck è un Bruce Wayne molto cinico e disilluso che dopo vent'anni di carriera come difensore di Gotham City e il lutto di Robin non si fa più scrupoli ad usare metodi particolarmente violenti, spingendosi perfino ad uccidere. La cosa ha fatto infuriare i fan dell'Uomo Pipistrello, e recentemente anche lo stunt-man della star, Richard Cetrone, è tornato sull'argomento.

Ecco cosa ha detto nel corso di una recente intervista:

"Batman si preoccupa profondamente della sua gente. Ogni vita è importante per lui." Dopo questi commenti, tuttavia, l'attore ha sottolineato anche come in questo film quella di Bruce sia una vera e propria guerra.

In passato, Snyder aveva commentato la violenza di Batman con la seguente dichiarazione: "Quando mi sento dire: 'Il mio supereroe preferito non si comporta in questo modo', mi chiedo sempre: 'Ma sei serio?' E' un bel punto di vita pensare che 'i miei eroi sono tutti eroici ed innocenti', è fantastico, lo penso davvero, ma penso anche che chi la pensa così sta vivendo in un fottuto mondo dei sogni.'"

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.