Batman: il fumettista Jim Lee ritrae Ben Affleck in una fan art per beneficenza

Uno dei fumettisti più noti, Jim Lee, ha pubblicato su Instagram che propone il Batman di Ben Affleck. Nel periodo della quarantena Lee si è prodigato nel creare fan art a scopo benefico. Anche per questo lavoro gli introiti della vendita andranno totalmente in beneficenza, con un'offerta che è già arrivata a 10.000 dollari.

Iniziative che hanno davvero ottenuto un riscontro positivo, in un'epoca dove diverse persone stanno vivendo una crescente difficoltà a causa del lockdown di questi mesi. Una raccolta fondi basata su fan art di personaggi DC e Marvel, visto che Jim Lee ha lavorato anche ad un'opera su Thor.



"Bozzetto 47. ARMORED BATMAN! Impegnato a finire i miei 60 ritratti in 60 giorni dopo una lunga pausa. Questo ritratto 9x12 di Armored Batman di Batman v Superman è stato scelto da @dhjadav123 che era il miglior offerente [...] Tra 13 giorni questa campagna finirà, quindi se sei un collezionista d'arte che desidera partecipare alla raccolta fondi, questi sono gli ultimi bozzetti in arrivo. Altri 4 acquerelli seguiti da 10 bozzetti a penna e inchiostro tradizionali. Il link all'asta di 3 giorni su eBay è nella mia biografia sopra. I proventi di quest'asta vanno a beneficio dei negozi di fumetti bisognosi durante questa pandemia tramite il no profit @thinkingbinc. Acquerello #300 su carta pressata a freddo ".

Un'altra epica fan art di questi giorni vede Captain America che si scontra con Batman mentre un fan si è divertito a ritrarre Jeffrey Dean Morgan nei panni di Batman.