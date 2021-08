Batman, nuova foto di Zack Snyder per gli auguri a Ben Affleck: i fan chiedono Batfleck

Ben Affleck ha compiuto 49 anni e i festeggiamenti non sono mancati tra le schiere dei suoi fan: in prima linea il regista Zack Snyder, che ha svelato sui social una nuova foto inedita del suo Batman.

L'immagine, che potete ammirare in calce all'articolo, mostra Ben Affleck nei panni di Batman e secondo quando scritto da Snyder sul social network Vero risalirebbe addirittura al 23 ottobre del 2013, scattata presumibilmente per una delle prime prove costume per Batman vs Superman: Dawn of Justice. Le riprese del film erano iniziate da pochi giorni, il 19 ottobre.

Nel frattempo, anche i fan hanno festeggiato 'Batfleck' sui social, mandando in trend l'hashtag MakeTheBatfleckMovie, in riferimento al famigerato film stand-alone di Batman che Ben Affleck avrebbe dovuto produrre, scrivere, interpretare e dirigere con Snyder in co-produzione. Il movimento è risorto con la pubblicazione della Snyder Cut di Justice League, che termina proprio sul setup del film di Ben Affleck quando l'assassino Deathstroke (Joe Manganiello) scopre l'identità segreta di Batman tramite Lex Luthor (Jesse Eisenberg) e si offre di distruggere il supereroe di Gotham. Manganiello ha descritto la versione di Affleck come "davvero fantastica, davvero oscura e davvero difficile", dicendo a Yahoo l'anno scorso che il film di Batman non realizzato "era una storia davvero oscura in cui Deathstroke era come uno squalo o il cattivo di un film horror il cui obiettivo era quello di smantellare la vita di Bruce dall'interno, pezzo dopo pezzo da dentro. Avrebbe ucciso tutti quelli vicini a Bruce per distruggergli la vita e farlo soffrire perché sentiva che Bruce era responsabile di qualcosa che gli era successo".

The Batman è passato al regista Matt Reeves e all'attore Robert Pattinson, e ha attualmente una data d'uscita fissata al 4 marzo 2022. Ben Affleck tornerà nei panni di Batman in The Flash, previsto per novembre 2022.