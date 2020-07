Batman Forever, vedremo mai la versione originale di 170 minuti del film di Schumacher?

Qualche giorno fa, la voce dell'esistenza di un Director's Cut di Batman Forever della durata di 170 minuti aveva iniziato a farsi insistente sul web, e ora sembrerebbe essere stata confermata. Ma sarà mai possibile vederla?

La recente scomparsa di Joel Schumacher ha portato con sé anche i rumor di un possibile Director's Cut di uno dei suoi film più celebri, Batman Forever.

A segnalarne l'esistenza ideale è stato Marc Bernardin, lo sceneggiatore di Castle Rock e Treadstone, che durant il podcast Fatman Beyond rivelava come "una fonte piuttosto attendibile" gli avesse detto che negli archivi Warner Bros. giaceva una versione di 170 minuti del film.

Questa sarebbe stata molto più dark a livello tonale, si sarebbe aperta con una sequenza dedicata alla fuga del Due Facce di Tommy Lee Jones dall'Arkham Asylum e avrebbe contenuto scene con l'Enigmista di Jim Carrey decisamente più lunghe di quelle viste sullo schermo. In più, molto più spazio veniva dedicato all'approfondimento psicologico ed emotivo di Bruce, e pare vi fosse anche una versione del persionaggio di Man-Bat.

Adesso, il sito Variety ne ha confermato l'effettiva esistenza, riportando però quella che per molti non sarà una buona notizia: "Dei rappresentanti dello studio hanno affermato che non ci sono piani per una distribuzione del Director's Cut di Batman Forever, e non sono sicuri del fatto che questo o anche solo dei filmati inerenti ad esso siano arrivati intatti fino ad oggi, a distanza di 25 anni".

Insomma, pare proprio che non avverrà quanto già accaduto per la versione di Zack Snyder di Justice League, e non ci si può fare granché al riguardo.