Batman Forever, Val Kilmer a DC FanDome: i fan sognano già l'annuncio dello Schumacher Cut

Tra gli ospiti annunciati al megaevento virtuale organizzato da Warner Bros. e DC Comics, DC FanDome, infatti, figura anche il nome di Val Kilmer, il Bruce Wayne di Batman Forever , film che è tornato a essere oggetto di discussione in tempi recenti sia per la scomparsa del suo regista, ma anche per la vicenda relativa allo Schumacher Cut , una versione estesa della pellicola, più dark e con personaggi inediti. E mentre non si sa se negli archivi di Warner Bros. potrebbero ancora esserci delle tracce di questa versione, di cui è stata effettivamente confermata l'esistenza, lo studio non avrebbe alcun piano per una sua eventuale distribuzione , faceva sapere Variety qualche settimana fa. Ma non è quello che pensano i fan, soprattutto alla luce di quest'ultima notizia...

