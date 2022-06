Batman Forever: svelato finalmente perché i costumi hanno i capezzoli!

Accantonata l'era gotica di Tim Burton, per i due film dell'era di Joel Schumacher si optò per un'estetica decisamente più camp e questo coinvolse non solo le scenografie decisamente più barocche ma anche e soprattutto il design dei costumi, per i quali sia Batman Forever che Batman & Robin furono aspramente criticati all'epoca dell'uscita.

Su tutto, ai fan proprio non andò giù il fatto che i costumi di Batman e poi anche di Robin avessero in ben evidenza i capezzoli, qualcosa fino ad allora mai visto nei film dedicati al Cavaliere Oscuro e che venne decisamente accantonata dopo i due film di Schumacher. Basti pensare che ancora oggi George Clooney si scusa per il suo Batman.

Un quarto di secolo dopo, il costumista Jose Fernandez ha finalmente rotto il suo silenzio, spiegando a MEL Magazine il motivo per cui è stato deciso di dotare la Batsuit di un paio capezzoli di gomma:

"Con il costume di Val Kilmer in Batman Forever, i capezzoli erano una delle cose che ho aggiunto. Non era fetish per me, era più ispirato alle armature romane, come i centurioni. Inoltre, nei fumetti, i personaggi sembravano sempre nudi con la vernice spray addosso: era tutta una questione di anatomia, e a me piace spingere sull'anatomia. Non so esattamente dove avessi la testa all'epoca, ma è quello che ricordo. Così ho aggiunto i capezzoli. Non avevo idea che alla fine si sarebbe sollevato tutto questo clamore".

Restando in tema, qualche mese fa Michael Keaton ha ricordato il suo rifiuto a Batman Forever, quando decise di abbandonare il franchise dopo i due film di Burton, perché in disaccordo con la visione del personaggio di Schumacher, decisamente meno tenebrosa di quella che aveva interpretato nei primi due film.

A proposito, Michael Keaton tornerà come Batman anche in Batgirl.