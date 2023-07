Batman Forever, svelati alcuni dettagli sulla Schumacher Cut!

Emergono nuovi dettagli sulla Director's Cut di Batman Forever, primo film del franchise cinematografico dedicato all'Uomo Pipistrello diretto da Joel Schumacher. Un film molto controverso e del quale si è sempre parlato di una versione diversa girata dal regista. Secondo un ultimo report, Kevin Smith avrebbe proiettato la Schumacher Cut.

Smith avrebbe organizzato una proiezione privata per una manciata di amici e fan allo Smodcastle Cinema nel New Jersey: in base alle informazioni trapelate, il film avrebbe una durata di 158 minuti (2 ore e 38 minuti), con un 'ritmo più lento', e nonostante necessiterebbe di altri ritocchi come la colonna sonora e gli effetti visivi, il film ha un respiro più ampio rispetto alla versione cinematografica.



Secondo i commenti circolati su Twitter di chi ha assistito alla proiezione, nella Schumacher Cut l'arco psicologico di Bruce Wayne/Batman (Val Kilmer) era più profondo e psicologicamente complesso. A giugno vennero annunciate novità sulla Schumacher Cut di Batman Forever.

I rumor sulla versione alternativa di Batman Forever erano iniziati qualche mese fa, quando il giornalista Marc Bernardin affermò di avere fondate informazioni sull'esistenza di una versione di 170 minuti del film di Schumacher ma che Warner Bros. Discovery non aveva idea della volontà dei fan di vederne la pubblicazione. Kevin Smith, noto fan DC, affermò di essere in possesso della versione e descrisse il progetto come molto più lungo e migliore di quello distribuito nelle sale.



