Batman Forever, la Schumacher Cut da 3 ore esiste: presto in arrivo novità!

La versione 'Schumacher Cut' di Batman Forever, essenzialmente una director's cut del primo film dell'Uomo Pipistrello diretto da Joel Schumacher, è tornata a far parlare di sé in queste ore grazie ad un annuncio del regista e super-nerd dei fumetti Kevin Smith.

Come potete vedere nel post disponibile in calce all'articolo, infatti, Kevin Smith ha annunciato di aver ricevuto una copia dello Schumacher Cut di Batman Forever: il regista ha promesso che ne parlerà approfonditamente dopo averlo visionato, e ha dato appuntamento ai fan, ai suoi follower e a tutti gli interessati al prossimo 19 giugno.

Per chi non lo sapesse, il primo a parlare dell'esistenza di una versione integrale di Batman Forever è stato lo scrittore e podcaster Marc Bernardin, che qualche tempo fa ha dichiarato: "Penso che la versione di 170 minuti vada molto più in profondità per quanto riguarda la psicosi infantile di Bruce e i suoi blocchi mentali, ed era una versione molto più seria e più oscura del film che tutti noi conosciamo. Lo studio decise di tagliarlo perché lo ritennero troppo dark per i bambini. La loro opinione era che raccontare il trauma infantile dell'omicidio dei genitori del protagonista non avrebbe attirato il pubblico."

Batman Forever vede Val Kilmer nei panni di Batman mentre Chris O'Donnell interpreta Robin, Jim Carrey ha il ruolo dell'Enigmista, Tommy Lee Jones quello di Due Facce e Nicole Kidman quello della dottoressa Chase Meridian. Schumacher è morto di cancro nel 2020 all'età di 80 anni: suo anche Batman & Robin del 1997, con George Clooney nel ruolo di Batman.

Rimanete sintonizzati per conoscere i prossimi dettagli in arrivo sulla Schumacher Cut per gentile concessione di Kevin Smith.