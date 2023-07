Batman Forever, lo sceneggiatore sulla Schumacher Cut : 'Non penso verrà mai rilasciata'

Come anticipato qualche tempo fa, la versione "Schumacher Cut" di Batman Forever esiste ma potrebbe essere in arrivo una brutta notizia per i fan come anticipato dallo sceneggiatore del film Akiva Goldsman che ha parlato della possibilità che questa attesissima versione venga rilasciata.

I fan non stanno più nella pelle e da tempo spingono affinché i DC Studios esca nella versione più aderente alla visione del regista, un po' come avvenne per Justice League, ma a sentir le parole di Goldsman il destino della Schumacher Cut potrebbe essere in bilico. Lo sceneggiatore, infatti, ha detto a The Playlist che non crede che questo montaggio uscirà mai, ma dai racconti di Goldsman si può comprendere quali fosse le reali intenzioni di Schumacher che ha rilevato il franchise di Batman dopo l'oscuro Batman Returns che vantava la firma di Tim Burton.

"La Schumacher Cut ha circa il 35% in più di realismo psicologico - ha detto Goldsman - c'è più senso di colpa e vergogna, ma il mondo non era pronto. Il primo montaggio di Joel aveva tutto questo dentro. Poi è stato ridotto a quello che è. Ed è stato bello".

Secondo il racconto dello sceneggiatore, infatti, il pubblico che ha visionato Batman Forever in anteprima era più concentrato sul lato più leggero e spaventoso di Bruce Wayne, senza voler andare davvero nella profondità dell'animo del Cavaliere Oscuro. Abbiamo già raccontato tutte le scene cancellate della Schumacher Cut: sareste curiosi di vederle? Scrivetecelo nei commenti!