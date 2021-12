Batman Forever: vi raccontiamo tutte le scene cancellate della 'Schumacher Cut'

Questa estate i fan hanno invaso Twitter chiedendo alla Warner Bros. di pubblicare la Schumacher's cut di Batman Forever, film ampiamente tagliato dallo studio. Infatti, arrivato subito dopo il controverso Batman Returns di Tim Burton, la Warner Bros. ha deciso di fare una revisione molto attenta su questo sequel, lasciando fuori almeno 9 scene.

Ecco quali sono le scene tagliate dal montaggio finale del film:

UN INIZIO DIVERSO

Le differenze iniziano subito: dalla scena d'apertura. Questa seguiva un po' le tracce di Batman Returns, e proprio per questo probabilmente fu tagliata. Infatti nei primi momenti del film avremmo dovuto vedere un dottore, all'Arkham Asylum, che va a visitare la cella di Due Facce, trovandola vuota. Sul suo muro c'erano scritte le parole "Il pipistrello (the Bat) deve morire". Decisamente troppo dark per la Warner Bros.

IL SALONE DI BELLEZZA

Nella versione di 170 minuti di Batman Forever c'è una scena in cui ci troviamo dopo la rapina del casinò da parte dell'Enigmista e di Due Facce, con Batman che tenta di inseguirli usando la tecnologia di tracciamento della sua Batmobile. Il segnale lo porta a un salone di bellezza, che si rivelerà essere un vicolo cieco, e dove si verifica una scena piuttosto divertente. Questo a dimostrazione del fatto che i suoi nemici sono davvero forti: hanno manomesso il sistema di tracciamento della Batmobile. Tuttavia fu considerata una scena un po' troppo leggera per questo tipo di film, e dunque fu eliminata.

UNA SCENA DI DICK GRAYSON

In un altro breve momento eliminato troviamo Dick Grayson che si allena a Wayne Manor, colpendo un bersaglio che presenta un'immagine di Due Facce attaccata. Qui Bruce Wayne avrebbe parlato con lui del suo duro passato, raccomandandogli di non lasciare che la sua rabbia lo rendesse duro.

DR. MERIDIAN COME GUEST STAR IN UNO SHOW

Chase Meridian è l'interesse di Batman, una psicologa che lavora a Gotham City. In una scena eliminata avremmo dovuto vedere la dottoressa Meridian come guest star in un talk show, dove avrebbe discusso le sue analisi su Batman, mostrando dunque la esperienza e il suo interesse per l'Uomo Pipistrello. Secondo quanto riportato il momento è stato eliminato perché ritenuto superfluo.

LA SCENA "FILOSOFICA"

Si tratta di un momento che coinvolge l'Enigmista, Due Facce, Sugar e Spice e la NygmaTech Box mentre parlano di filosofia, in quella che è una scena ritenuta non adatta al film poiché conteneva chiari riferimenti all'uso di droghe.

BRUCE E ALFRED NELLA BATCAVERNA

Questa è una scena che è possibile trovare nei DVD, e include Bruce e Alfred che guardano le notizie. Qui Batman viene incolpato per i supercriminali che si trovano a Gotham City, e gli viene fatta la chiara richiesta di ritirarsi, un sentimento con cui Alfred è d'accordo, considerando gli eventi del film dell'89. Non è chiaro perché questa sequenza sia stata tagliata, anche perché spiegherebbe la pausa che il supereroe deciderà di prendersi più avanti.

LA CAVERNA NELLA CAVERNA

In una scena eliminata Bruce scende in una parte della Batcaverna sopravvissuta allo scontro con i cattivi, in particolare dopo che ha incontrato Due Facce. Qui non solo si riprende dalla breve amnesia e indossa il costume della resa dei conti del terzo atto, spiegando dove lo ha preso, ma fa luce su una sottotrama rifiutata dai produttori. Infatti inizialmente Bruce si sarebbe dovuto incolpare per la morte dei genitori, e in questa scena avrebbe dovuto capire di non esserne responsabile, riabbracciando la sua identità con un pipistrello che vola verso di lui. Si tratta di una scena che è possibile vedere, eliminata forse perché considerata un po' oscura.

NYGMATECH CHE COSTRUISCE

Un altro momento eliminato mostra la costruzione dell'edificio NygmaTech dell'Enigmista a Claw Island, chiaramente finanziata dalla sua attività criminale, in cui esploriamo l'azienda. Proprio l'implicazione che il progetto era stato pagato da atti illegali avrebbe portato la Warner a eliminare la scena.

IL FINALE ALTERNATIVO

Così come per l'inizio, c'era anche un finale alternativo. Qui la dottoressa Meridian viene portata a Gotham da Alfred mentre vediamo Batman e Robin, in piedi in cima a un gargoyle che domina la città. Meridian chiede ad Alfred se le avventure di Batman sarebbero mai finite e lui risponde semplicemente "non in questa vita". Una sequenza che spiega non solo il titolo del film, ma che lo ricollega alla pellicola dell'89.