Batman Forever: guardate la t-shirt realizzata per la campagna #ReleaseTheSchumacherCut

Come abbiamo recentemente scoperto, molte sono le scene tagliate in Batman Forever, che hanno reso il film di Schumacher molto meno dark di quanto fosse stato pensato inizialmente. Una volta scoperto cosa si sono persi, i fan hanno avviato una campagna online per ottenere la Schumacher Cut, e adesso hanno realizzato anche una t-shirt.

Infatti, in collaborazione con Ink to the People, è stato ideato il design di una maglia (che troverete in fondo all'articolo) con su scritto "Release the Schumacher Cut", sulla quale vediamo il bastone dell'Enigmista e la moneta di Due Facce. La t-shirt è ora disponibile per il pre-ordine e il suo ricavato sarà destinato all'American Cancer Society.

La richiesta arriva dopo la conferma dell'esistenza di una versione approvata da Schumacher prima della sua morte. E sicuramente i fan di Batman Forever si sono ispirati a vecchie campagne, come quella per recuperare il cut di Suicide Squad di Ayer, o quella considerata apripista, per ottenere il cut di Zack Snyder di Justice League. Campagna che, tra l'altro, è stata vinta dai fan, con l'arrivo della nuova versione del film nel corso del 2021.

Proprio questa vittoria farebbe ben sperare per quanto riguarda Batman Forever. "L'ho visto recentemente, il primo in assoluto [montaggio del film], chiamato Preview Cut One", ha detto Akiva Goldsman, che ha scritto la pellicola. "Ed era davvero oscuro, è stata una bella esplorazione psicologica del senso di colpa e della vergogna".

Secondo voi questa campagna avrà successo? Fatecelo sapere nei commenti!