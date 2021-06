Batman Forever, fan su Twitter per convincere Warner Bros. a pubblicare la Schumacher Cut

Il 16 giugno i fan di Batman Forever s'incontreranno su Twitter per cercare di attirare l'attenzione di Warner Bros. e HBO Max sull'argomento Schumacher Cut. Un evento che ha ottenuto anche l'approvazione di Zack Snyder e proprio la Snyder Cut di Justice League ha incoraggiato i fan di Batman a chiedere la medesima versione del film di Schumacher.

La scomparsa di Joel Schumacher nel giugno 2020 ha complicato i piani della versione attesa dai fan, proprio nel momento in cui si parlava del film che sarebbe in possesso di Warner Bros.

"L'ho visto di recente, il primo in assoluto, che venne chiamato Preview Cut One" disse Akiva Goldsman, co-sceneggiatore del film "Ed è davvero oscuro, è stata un'esplorazione piuttosto psicologica della colpa e della vergogna".



La campagna per il fandom con l'hashtag #ReleaseTheSchumacherCut si terrà mercoledì 16 giugno alle ore 10.

Primo film creato in seguito al dittico di successo diretto da Tim Burton - Batman (1989) e Batman - Il ritorno (1992) - Batman Forever vede Joel Schumacher ereditare la sedia della regia da Burton, che rimane nel progetto come produttore, e Val Kilmer sostituire Michael Keaton nel ruolo di Bruce Wayne/Batman.

Questa volta il protagonista dovrà combattere due nuovi criminali di Gotham City: Edward Nigma/Enigmista (Jim Carrey) e Harvey Dent/Due Facce (Tommy Lee Jones). Nel cast anche Nicole Kidman nel ruolo di Chase Meridian e Chris O'Donnell nei panni di Robin.



Lo scorso anno Jim Carrey rese omaggio a Joel Schumacher, a poche ore dalla sua scomparsa.