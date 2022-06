Batman Forever, un evento per l'uscita della Schumacher Cut: l'idea dei fan!

I fan di Batman Forever stanno organizzando un evento per alimentare il trend topic della Schumacher Cut, versione del film aderente a quelle che erano le intenzioni del regista. L'idea è quella di supportare il movimento #ReleasetheSchumacherCut, un gruppo di fan che spera venga approvata l'uscita della versione originale.

La Schumacher Cut ha un minutaggio più consistente e un tono più dark rispetto alla versione uscita al cinema è la naturale conseguenza della distribuzione della Snyder Cut di Justice League. Dopo quell'uscita il web è stato invaso da richieste e campagne per promuovere i montaggi approvati dal regista, che non sempre corrispondono alla versione distribuita in sala.



Le più richieste sembrano essere Suicide Squad di David Ayer e Batman Forever di Joel Schumacher. Il motivo è che si ritiene che le due versioni dei registi siano migliori di quelle ufficiali uscite al cinema.

Schumacher è morto poco prima che si diffondesse la storia secondo cui Warner sarebbe in possesso di una versione più lunga e oscura dell'originale.



"L'ho rivista di recente, la prima in assoluto, Preview Cut One" ha dichiarato Akiva Goldman, autore dello script "Ed era davvero dark, una bella esplorazione psicologica nel senso di colpa e vergogna".

Il movimento che vorrebbe la Schumacher Cut ha rispolverato anche vecchi commenti come quello di Rick Baker, leggenda degli effetti speciali, in cui confessa su Twitter il taglio di una scena in cui Bruce Wayne sogna un pipistrello gigante:"Abbiamo creato il pipistrello gigante ed ero così triste nel vedere la scena tagliata, perché era fantastico!".



Realizzato dopo il dittico di successo targato Tim Burton, Batman Forever aveva il compito di tenere testa ai film precedenti ma essere al contempo più spendibile dal punto di vista del merchandising e vendere più giocattoli. Nel film Val Kilmer interpreta Bruce Wayne/Batman, con Tommy Lee Jones nel ruolo di Harvey Dent/Due Facce e Jim Carrey nei panni di Edward Nygma/Enigmista.



Scopriamo insieme cos'è andato storto in Batman Forever grazie al nostro approfondimento.