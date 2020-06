Batman Forever compie 25 anni, per i fan è l'ora di rivalutarlo?

Burton stesso indicò Joel Schumacher e rimase solamente come produttore esecutivo. Keaton decise di non tornare come Batman proprio per l'addio di Burton e a quel punto venne ingaggiato Val Kilmer . Il risultato fu un film dal tono decisamente diverso, più barocco e pomposo nelle scenografie, rispetto al gotico e alle fisionomie squadrate degli edifici (alla Metropolis per intenderci) dei precedenti film, e soprattutto più divertito e scanzonato, sebbene non manchino momenti di tensione e di introspezione evidenti.

Somehow, 25 years later, "Batman Forever" still works. You just have to know where to look. https://t.co/weFOYeqzgk — The Washington Post (@washingtonpost) June 15, 2020

Riddle me this! Happy 25th Anniversary to Batman Forever! https://t.co/0fvQObDxLR pic.twitter.com/Y83HF70iTD — IGN (@IGN) June 16, 2020

Rewatched Batman Forever as a birthday treat to myself. It came out in 1995 on my 9th Birthday. I think I got my first big O from watching it. It's kind of a mess as an adult, but still a really fun watch. Carry really put an incredible effort into an underrated performance. pic.twitter.com/jTQKpy3MU2 — Victor Pan de Mico (@parrashow) June 17, 2020

Did I watch Batman Forever twice today? Yes, yes I did! pic.twitter.com/1AoZXMMhc1 — Patricia Carrillo (@MsCarrillo92) June 17, 2020

Bestie and I watched Batman Forever "together" and yep, this is still my favorite Batman movie. Happy anniversary, Batman Forever. #BatmanForever25 — Future Trinstalgia Is The Name (@starkillerqueen) June 17, 2020