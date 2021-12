Batman, Flash e Batgirl: i fan DC dovranno dire addio a Ben Affleck?

Il destino del Batman di Ben Affleck sembra appeso a un filo. Abbiamo recentemente scoperto che il vecchio interprete di Bruce Wayne, Michael Keaton, sarà in Flash, film sul celebre velocista della DC. Ma non finisce qui, perché l'attore è stato confermato anche nel cast del film su Batgirl. Cosa significa questo per Affleck?

Qui bisogna fare un discorso più ampio sul futuro del DCEU. In primis abbiamo in arrivo il The Batman di Reeves che già sappiamo essere fuori dal Multiverso della DC, dunque questo già ci fa eliminare una pista che potrebbe creare confusione in chi ancora non sapeva se il film fosse o meno parte dell'Universo condiviso. Ci sono poi Flash, che arriverà alla fine del 2022, e Batgirl che arriverà ancora dopo. Proprio il primo film risolverà presumibilmente l'arco di Affleck per dare un futuro al Batman di Keaton, almeno per la pellicola seguente, ovvero Batgirl.

Dai dettagli di trama che conosciamo, Flash dovrebbe seguire il viaggio indietro nel tempo di Barry Allen, nel tentativo di salvare la vita di sua madre. Dunque presumibilmente ci si baserà parzialmente sugli eventi di Flashpoint, fumetto della DC. A quanto pare questo viaggio gli farà incontrare la versione di Batman di Keaton, e ci saranno dei cambiamenti nel futuro dopo aver salvato la vita di sua madre. Teoricamente alla fine della storia originale Flash ha annullato il futuro oscuro creato dal suo viaggio nel tempo, portandolo a fondere tre diverse linee temporali e a crearne una nuova.

Tuttavia la volontà di dire addio al DCEU da parte di Ben Affleck potrebbe portare il suo personaggio a compiere un sacrificio. Le voci su Keaton che sostituisce Affleck, infatti, suggeriscono che questo film proprio come Flashpoint fonderà le linee temporali di ciascun personaggio per crearne una totalmente nuova, e consentendo al Wayne di Keaton di sostituire senza problemi quello di Affleck dopo la morte di quest'ultimo. Cosa ne pensate?