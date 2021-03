Batman: il finale de Il cavaliere oscuro di Nolan, spiegato bene

Il The Batman di Matt Reeves uscirà tra un anno, portando sul grande schermo l'attesissima iterazione del Giustiziere di Gotham interpretata da Robert Pattinson, ma in queste righe torniamo in breve ad analizzare quello che è considerato il miglior film di Batman mai girato, Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Come già fatto con Avengers: Age of Utron di Joss Whedon e The Hateful Eight di Quentin Tarantino, analizziamo insieme il finale del secondo capitolo della trilogia di Batman con protagonista Christian Bale, approfondendolo al dettaglio. Dopo che il Joker di Heath Ledger viene fermato, ponendo apparentemente fine all'ondata di anarchia e terrore che stava attanagliando Gotham da settimane, il Clown Criminale sforna il suo capolavoro con Due Facce, un Harvey Dent trasformato completamente da primo dei cittadini virtuosi di Gotham in portatore attivo di caos.



Quando Batman e Due Facce di confrontano, il primo non riesce suo malgrado a salvare il secondo, ormai affranto dai sensi di colpa, dal rimorso e dal dolore, uccidendolo e salvando nel farlo il Commissario Gordon e il figlio. Il fatto è che Batman chiede a Gordon di non rivelare la trasformazione di Harvey, lasciandolo restare un simbolo per l'intera metropoli di Gotham, da seguire e ammirare, e prendendo al contempo il suo posto, distruggendo volontariamente la sua immagine agli occhi dei cittadini per non rovinare quella del defunto procuratore e lasciare alla città un eroe da piangere, non un mostro da odiare.



Bruce Wayne riesce dunque a vincere il piano più nefasto di Joker, quello psicologico, divenendo l'eroe che Gotham merita e non quello di cui ha bisogno. Un cavaliere oscuro.