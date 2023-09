Batman e il Multiverso: i film mai fatti di Tim Burton e Joel Schumacher si intrecciano

L'universo narrativo di Batman di Tim Burton prosegue in Batman '89, una serie a fumetti ambientata nello stesso mondo raccontato nei film Batman e Batman Returns il cui ultimo numero targato DC Comics introdurrà anche la figura di Batgirl.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'artista Joe Quinones ha svelato sulle sue pagine social la cover del nuovo episodio di Batman '89, e oltre ad una Harley Quinn in stile Madonna e all'ombra del defunto Joker di Jack Nicholson che incombe sullo sfondo, si può vedere chiaramente la Batgirl di BurtonVerse.

Per un contesto, Batman '89 è la continuazione di Batman e Batman Returns di Tim Burton e non riconosce gli eventi dei sequel di Joel Schumacher, motivo per cui la Batgirl di Alicia Silverstone che debuttò sul grande schermo in Batman & Robin non esiste in questo universo alternativo: la mini-serie di sei numeri infatti racconta ciò che sarebbe potuto accadere se Tim Burton avesse realizzato il suo Batman III, che all'epoca fu provvisoriamente intitolato Batman Continues. Tuttavia, la nuova serie a fumetti Batman '89: Echoes, a sua volta sequel di Batman '89, prende apparentemente in prestito alcuni elementi dell'altrettanto celebre terzo film di Batman mai realizzato da Schumacher, Batman Triumphant, che aveva appunto in programma di includere Madonna nei panni di Harley Quinn.

Curiosamente, nel recente film realizzato ma mai distribuito e dedicato a Batgirl, la protagonista avrebbe dovuto trovarsi faccia a faccia proprio con il Batman di Tim Burton, interpretato da Michael Keaton, dopo che gli eventi (originali, ovvero prima della chiusura del DCEU e del passaggio di consegna con i DC Studios di James Gunn) di The Flash avrebbero portato il personaggio nel DCEU.

Insomma, altro che Multiverso.