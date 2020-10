Batman: il film con Robert Pattinson a Chicago, ma prima un salto della fede da una torre!

Tornando a Chicago: come potete vedere scendendo in basso, nella metropoli dell'Illinois in queste ore la troupe ha iniziato ad allestire il set, segno inequivocabile che u na volta terminate le riprese nel Regno Unito Matt Reeves sposterà il suo film negli Stati Uniti .

Prima però ci sono altre sessioni da terminare nella città inglese, e come dimostrano le foto in calce all'articolo Batman è impegnato a prendere il volo da una terra con un balzo della fede molto tipico del supereroe, una mossa sfoggiata in tantissimi film precedenti. Si tratta dello stesso edificio mostrato nel video di ieri sera , ovvero il Royal Liver Building, ma questi nuovi scatti testimoniano che la scena sarà ambientata di notte , com'era facilmente intuibile.

Da pochi giorni a Liverpool , la produzione di The Batman di Matt Reeves a quanto pare si sta preparando per trasferirsi a Chicago, metropoli ormai per sempre associata al nome del Cavaliere Oscuro grazie alla trilogia di Christopher Nolan .

The Batman being filmed at The Royal Liver Building this evening. What a backdrop for the film! 😍🦇 @BBCNWT @GranadaReports #TheBatman #TheBatmanMovie pic.twitter.com/T010vO0vt5 — Paul Madden Photography (@PaulMadden75) October 15, 2020

THE BATMAN crews have started erecting props and set dressing around the streets of Chicago. pic.twitter.com/o36fEDfpuJ — Jake Hamilton (@JakesTakes) October 15, 2020