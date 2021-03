Batman, tutti i film mai realizzati sul Cavaliere Oscuro nel nuovo video di Everyeye Plus

Mentre attendiamo qualche nuovo materiale ufficiale dedicato al The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, nel nuovo video di Everyeye Plus vogliamo oggi parlarvi della storia di tutti i film cinematografici dedicati al Cavaliere Oscuro mai realizzati e naufragati nel nulla durante lo sviluppo.

Il primo in ordine di tempo è Batman Unchained, film che Warner Bros. voleva affidare al compianto Joel Schumacher dopo Batman Forever e Batman & Robin. Protagonisti dl film sarebbero dovuti essere ancora una volta George Clooney e Chris O'Donnel contro tutti i villain visti nei precedenti lungometraggi di Batman, dal Joker di Jack Nicholson fino al ritorno della Poison Ivy di Uma Thurman, anche con l'introduzione dello Spaventapasseri che sarebbe stato interpretato da Nicolas Cage. Dato l'insuccesso di Batman & Robin e il budget troppo elevato, lo studio cancellò però il progetto senza neanche avvisare il regista.



C'è poi Batman: Dark Knight, che sarebbe stato ambientato in un mondo post-apocalittico così da distanziarsi il più possibile dagli stili di Tim Burton e Schumacher. I dirigenti non furono convinti dai toni spiccatamente horror del film, scegliendo di accantonare il progetto. Dopo questo, Warner contattò Darren Aronofsky per sviluppare un reboot, che il regista cominciò a mettere in piedi insieme a Frank Miller, incentrando la storia sulle origini del Cavaliere Oscuro, dunque guardando ad Anno Uno dello stesso Miller. La sceneggiatura si rivelò troppo violenta, purtroppo, facendo morire il progetto.



Per gli altri, vi invitiamo a fare play sul video in alto.