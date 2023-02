Batman: questo è il film perfetto se volete prepararvi a The Brave and the Bold

In attesa di scoprire se James Gunn affiderà la regia di Batman The Brave & The Bold a Ben Affleck, torniamo a parlare di uno dei progetti più sorprendenti dei nuovi DC Studios cogliendo al balzo l'occasione fornita da uno dei più apprezzati film animati di Warner Bros.

Stiamo parlando del film animato The Son of Batman, pubblicato originariamente nel 2014 da Warner Bros Animation e adattato proprio dalla stessa serie a fumetti creata da Grant Morrison che ispirerà il nuovo titolo DCU e che illustra già tutto ciò che i neofiti devono sapere su Damian Wayne, il figlio di Bruce Wayne, che farà prossimamente il suo debutto sul grande schermo come parte del piano delineato da James Gunn e Peter Safran.

In un annuncio a sorpresa, Gunn ha rivelato che il nuovo film DC Batman The Brave and the Bold - che sarà totalmente separato da The Batman 2 di Matt Reeves con Robert Pattinson - vedrà Damian indossare il costume di Robin poiché questa nuova puntata si concentrerà sulla Bat-famiglia. Per coloro che non leggono i fumetti, il film animato The Son of Batman è un punto di partenza perfetto per fare la conoscenza di uno dei personaggi più significativi della mitologia di Batman, diventato immediatamente un 'cult' della DC Comics dopo la sua creazione da parte di Grant Morrison.

Chiaramente, Damian non è il Robin a cui il grande pubblico è abituato: non ha niente a che vedere con i vari Dick Grayson e Jason Todd, i prototipi della 'spalla' di Batman, e il suo passato oscuro e il suo atteggiamento cinico offrono una dinamica totalmente nuova, soprattutto nel rapporto col padre Bruce: Son of Batman fa un ottimo lavoro nell'adattare il suo personaggio dal fumetto allo schermo, quindi se siete curiosi dategli una possibilità!